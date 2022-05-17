تقنيات زراعة حديثة للحبوب بعسير

اختتمت أمس بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بعنوان: «الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج الحبوب البعلية في المزارع» والتي أقيمت بمكتب الوزارة بالنماص.

زراعات بعلية

وشارك في الدورة 35 مزارعا للمحاصيل المستهدفه مثل القمح والبر والشعير والذرة الشامية على الزراعات البعلية، وجاء برنامج الورشة التدريبية بمحاضرات نظرية قدمها خبراء منظمة الأغذية والزراعة عبدالله الهندي والخبير اليكسي مورقونوف، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم والنظريات والمبادئ وأفضل الممارسات الحديثة حول زراعة المحاصيل البعلية وتحسين معرفة المشاركين بتقنيات الزراعة البعلية الحديثة لمحاصيل الحبوب، وتدريب عملي في الحقل للمزارعين لتعريفهم بأفضل الممارسات لإنتاج الذرة الرفيعة البعلية.

طرق زراعية

وتصب هذه الدورات في تطوير زراعة الحبوب البعلية من مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة إلى إدخال مفهوم الممارسات والطرق الزراعية السليمة الحديثة لإنتاج محصول الذرة الرفيعة البعلية، وتشمل هذه الممارسات طرق تجهيز الأرض للزراعة ونوع الزراعة والتسميد ومقاومة الأعشاب والأمراض والآفات الزراعية والحصاد، وعمليات ما بعد الحصاد والتخزين.

وأثنى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني على المشاركة الفاعلة للمتدربين ودور مكتب النماص وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في إنجاح البرنامج، مشيراً إلى أن هذه الورش التدريبية تحمل فوائد ومعلومات وخبرات كبيرة تنتقل إلى مزارعين توليهم الدولة والوزارة اهتماما كبيرا في منطقة ثرية ومتمرسة في الزراعة.