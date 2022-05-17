80 ألف فحص للسموم

وأوضحت صحة الشرقية أن المركز أجرى 39777 فحصًا مخبريًا للأدوية التي يُساء استعمالها، و5428 فحصًا لحالات الاشتباه، و6498 فحصًا لعينات السموم الإسعافي، فيما بلغ عدد فحوصات الكيمياء الشرعية 21147 فحصًا، مضيفة أن المركز قدم اختبارات الكشف عن السموم الدوائية بعدد 858 عينة، إضافةً إلى 3098 تحليلًا كيميائيًا وبكتيريًا لعينات المياه.
وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية «أوتار»؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.
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