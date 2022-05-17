428 بلاغا لحواجز الحفريات

عالجت أمانة منطقة نجران خلال الفترة الماضية 428 بلاغًا خاصًا بحواجز الحفريات في مواقع متفرقة بالمنطقة. وأوضحت الأمانة مباشرتها أعمال معالجة حواجز الحفريات، فور تلقيها البلاغات عبر الرقم الموحد 940، مشيرة إلى استمرار جهودها في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه.



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