39 ألف مستفيد من مقرأة الحرمين

بلغ عدد المستفيدين من مقرأة الحرمين 39451 شخصًا من نحو 230 جنسية، فيما بلغ عدد ساعات الإقراء 22951 ساعة.

وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية لجميع المسلمين، فقد تم إنشاء مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم عن بعد ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض.

وتعد مقرأة الحرمين مشروعًا عالميًّا ناجحًا بكل المعايير لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم وتختص المقرأة في تعليم القرآن الكريم وإقرائه وفق أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين وعن بعد عبر الإنترنت لمن كان في بلده.