رغم الغبار .. لا تعليق للدراسة

لا تعليق
وكانت وزارة التعليم في الأعوام الماضية تتابع الحالات الجوية وتوجه المدارس بتعليق الدراسة حسب قوة الحالة الغبارية أو المطرية إلا أنها في الفترة الأخيرة يكاد يختفي مصطلح "تعليق الدراسة" إلا من بعض المطالبات في مواقع التواصل بتعليق الدراسة في مثل هذه الأجواء، إلا أن القرار على ما يبدو بيد أولياء الأمور الذين يقدرون الموقف وعليه يتخذون قرارهم.
الصحة تحذر
وحذرت وزارة الصحة من موجات الغبار لا سيما على الأطفال وكبار السن وطلبت من السكات الإلتزام بتعليمات الدفاع المدني والأرصاد الجوية وتجنب الخروج من المنازل أثناء العاصفة الرملية وإغلاق أي مصدر يدخل منه الغبار والبقاء في أماكن ذات تهوية جيدة وتغطية الفم والأنف أثناء الخروج وأخذ أدوية الربو لمن يعانون منه والتوجه لطوارئ المستشفيات في حال عدم تحسن الحالات المرضية الناتجة عن الغبار.
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