الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

وشملت الفعاليات التعريف بارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه، وأهم العوامل المؤدية للإصابة به، من خلال الكتيبات والمواد التوعوية وحلقات للنقاش المفتوح مع الفرق الطبية المختصة، إضافة إلى قياس ضغط الدم للزوار، وعرض الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية.
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