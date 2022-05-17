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وزارة التعليم تعلن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية والإداريين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الإثنين 1444/1/24هـ الموافق 2022/8/22م، وعودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ الموافق 2022/8/28م، وذلك وفقاً للتقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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