شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية والإداريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الإثنين 1444/1/24هـ الموافق 2022/8/22م، وعودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ الموافق 2022/8/28م، وذلك وفقاً للتقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.