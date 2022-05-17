شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: 8 نصائح عند إجراء قياس ضغـط الـدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح حول قياس ضغـط الـدم، موضحة أنه قبل إجراء قياس ضغـط الـدم، يجب الحرص على قراءة كتيب التعليمات المرفـق مع الجهـاز للتعـرف علـى كافـة خصائصـه وطريقـة استخدامه والعناية به.

كما نصحت بأخذ قسط من الراحـة لمـدة خمس دقائق قبل القيـاس، لافتة إلى أنه لا ينصح بقياس الضغـط عند القلق أو بعـد جهد بدنـي أو ذهني، أو عنـد الرغبـة في التبول.

كما يجب عدم تناول الكافيين أو التدخين على الأقل لمدة 30 دقيقة قبل قياس الضغط، ووضع القدم على الأرض (ليسـت فـوق بعضهـا)، وإسناد الظهر للجلوس بشكل مريح، مع وضع الذراع على طاولة أو مخـدة فـي محاذاة مسـتوى القلـب تقريبـاً، ونـزع أي ملابس حولـه.

وأشارت إلى أنه يمكـن الإبـلاغ عن المشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبيـة من خـلال مركز الاتصال الموحد 19999.