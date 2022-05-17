شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة والأمم المتحدة يناقشان التعاون البنّاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الهيئة في الرياض اليوم، كبيرة موظفي الرصد والتقييم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيلتا جورجيديس، ومسؤول إدارة البرامج التدريبية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد كيفين تورنر.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون البنّاء بين الهيئة والمفوضية وسبل تنميتها، كما ناقش الجانبان أوجه العمل الثنائي المشترك بينهما.