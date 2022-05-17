«موسم جدة» يستقطب مهارات الشباب والفتيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب موسم جدة 2022 مهارات الشباب والشابات الواعدة، وصقل قدراتهم الإبداعية ليكونوا جزءا من فعالياته المختلفة، وشركاء فيه بما يعود عليهم بالفائدة، ويحقق لهم فرص تطوير ذواتهم واكتساب الخبرات واحتضان أفكارهم، بالإضافة إلى الاستفادة المادية من فرص العمل التي يتيحها الموسم؛ الذي سجل نجاحات مثل هذه السواعد وتوظيف تجاربهم الملهمة التي ستضاف لرصيد خبراتهم المهنية، وتمنحهم دفعة قوية في طريق النجاح.

ويعمل عدد من الشباب والشابات في مناطق فعاليات الموسم الـ9، في كثير من المجالات الثرية، حيث حصل كثير منهم على فرصة عمل موقتة على مدار 60 يوما من الموسم، من خلال التسجيل في المنصات الرقمية، وأسندت إليهم مهام مختلفة تحقق لهم فرصة الحصول على عوائد مادية ومعنوية ومهارية مجزية.

وأوضحت هتون عبدالعال التي تدرس حاليا الإدارة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز؛ أنها تعمل في منطقة نادي جدة لليخوت، أحد مواقع موسم جدة 2022، مشيرة إلى أنها وجدت ما كانت تصبو إليه في العمل بموسم جدة بعد تسجيلها المسبق في منصة مطلوب؛ وأن وظيفتها الموقتة في موسم جدة منحتها فرصة لتطوير مهاراتها والتعرف على سوق العمل عن قرب ومواجهة الجمهور، إضافة إلى صقل شخصيتها وكسر حاجز الخجل لديها ومنحها القدرة على التعامل مع الأشخاص بطريقة مهنية.

ويرى علي الجدعاني، بأن عمله في موسم جدة جعل منه سفيرا للشباب الذين يعملون في أوقات فراغهم، ليري من خلاله الزوار من داخل وخارج المملكة همة الشباب السعودي وقدرته على العمل في كل ما يسهم في إنجاح مشاريع بلاده، ويعكس الصورة المشرقة للشباب السعودي؛ مضيفا أن موسم جدة 2022 خلق فرص عمل للأشخاص الباحثين عن زيادة دخلهم المادي، وحتى الطلاب والموظفين الذين يريدون دخلا إضافيا من خلال عمل مواز أو إضافي، وقدم لهم الكثير من الفرص.

من جهة ثانية تواصلت أمس فعاليات «جدة جنغل» -إحدى مناطق موسم جدة 2022- باستقبال زوار الموسم من مختلف الجنسيات والأعمار في أحضان الطبيعة بين أكثر من 1200 نوع من الحيوانات والطيور.

وتفتح منطقة «جدة جنغل» - ضمن مناطق موسم جدة «التسعة» - أبوابها يوميا للزوار من الثانية ظهرا حتى الـ 12 مساء، وتمتاز بالعديد من الفعاليات المتنوعة المستوحاة من حياة الطبيعة والأدغال، إضافة إلى أصناف من الحيوانات والطيور، والعديد من الخدمات والعروض المشوقة.