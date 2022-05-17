شكرا لقرائتكم خبر نصائح للوقاية من الغبار .. الكمامة أولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتباع أفراد الأسرة النصائح الوقائية والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة أثناء فترة الغبار، يجنب أفرادها التأثر بمضاعفاته.

وفي الحالات الطارئة ينصح بمراجعة أقرب مركز صحي أو قسم طوارئ.

وقدم مجلس شؤون الأسرة 7 نصائح للوقاية من الغبار منها: لبس كمامة أو قناع الوجه، ووضع غطاء للعين لمن أجريت لهم جراحة في العين.

وجميعنا يتعرض للغبار بأشكاله المختلفة وعلى الرغم من امتلاك جسم الإنسان العديد من آليات الدفاع للتعامل مع الغبار المحيط بنا، ولكن في بعض الحالات يمكن للغبار مهاجمتنا إذا كان حجمه صغيرا أو بكميات وفيرة، لذلك لا بد من اتباع تلك النصائح.

كيف تقي نفسك من الغبار؟

البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة

المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية

إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام

التأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي لمرضى الربو

استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين؟