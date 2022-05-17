نصائح للوقاية من الغبار .. الكمامة أولا

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وفي الحالات الطارئة ينصح بمراجعة أقرب مركز صحي أو قسم طوارئ.وقدم مجلس شؤون الأسرة 7 نصائح للوقاية من الغبار منها: لبس كمامة أو قناع الوجه، ووضع غطاء للعين لمن أجريت لهم جراحة في العين.
وجميعنا يتعرض للغبار بأشكاله المختلفة وعلى الرغم من امتلاك جسم الإنسان العديد من آليات الدفاع للتعامل مع الغبار المحيط بنا، ولكن في بعض الحالات يمكن للغبار مهاجمتنا إذا كان حجمه صغيرا أو بكميات وفيرة، لذلك لا بد من اتباع تلك النصائح.
كيف تقي نفسك من الغبار؟
البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة
المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية
إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام
التأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي لمرضى الربو
استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين؟
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