شكرا لقرائتكم خبر القبض على مواطن لإيوائه 7 متسللين في مزرعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران، على مواطن لإيوائه 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مزرعته، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

العقوبات الواردة

• السجن مدة تصل إلى 15 سنة

• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال

• مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء

• التشهير به