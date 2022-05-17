حصول 36 برنامجا أكاديميا على اعتماد تقويم التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، مؤسسة تعليمية واحدة و36 برنامجا أكاديميا خلال الربع الثاني من 2022م، فيما لم تحصل 5 برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.

وحصلت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية على الاعتماد المؤسسي «المشروط»، أما البرامج الأكاديمية فشملت اعتماد 28 برنامجا أكاديميا اعتمادا مشروطا، وهي برنامج ماجستير الآداب في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة في جامعة الملك سعود، كما حصلت 10 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط في جامعة الملك خالد، وهي برنامج ماجستير الفقه، برنامج ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة، برنامج ماجستير الأنظمة، برنامج ماجستير القرآن وعلومه، برنامج ماجستير الأحياء، برنامج الماجستير في الفيزياء، برنامج بكالوريوس الصحة العامة، برنامج بكالوريوس الرياضيات، برنامج بكالوريوس الفيزياء وبرنامج بكالوريوس الأحياء، وحصلت 8 برامج في جامعة طيبة على الاعتماد المشروط، وهي برنامج بكالوريوس التمريض، برنامج بكالوريوس الجيولوجيا، برنامج بكالوريوس الفيزياء، برنامج بكالوريوس الإدارة، برنامج بكالوريوس التسويق، برنامج بكالوريوس التمويل، برنامج بكالوريوس المحاسبة، وبرنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

كما حصل على الاعتماد المشروط برنامج المختبرات الطبية في مرحلة البكالوريوس في جامعة القصيم، وبرنامج العلاج التنفسي في مرحلة البكالوريوس في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبرنامج الرياضيات في مرحلة البكالوريوس في جامعة تبوك، وحصلت 3 برامج أكاديمية على الاعتماد المشروط في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وهي برنامج بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء وبرنامج بكالوريوس الأحياء، وحصل برنامج بكالوريوس الرياضيات بجامعة المجمعة على الاعتماد المشروط، وبرنامج المختبرات الطبية في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، فيما لم تحصل 5 برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.

كما تم اعتماد 8 برامج أكاديمية على الاعتماد «الكامل»، وهي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل، برنامج ماجستير الرياضيات، برنامج ماجستير الإدارة والإشراف التربوي، وبرنامج الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس العلوم في جامعة الملك خالد، إضافة إلى برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة طيبة، برنامج بكالوريوس دكتور صيدلي في جامعة تبوك، وبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الباحة.

الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز »اعتماد« يتطلب:

