خادم الحرمين يتلقى تهاني الكويت والإمارات بمناسبة مغادرته المستشفى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهنئة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، سائلا المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يديمه قائدا حكيما لمسيرة الخير والازدهار والرخاء في المملكة.

كما هنأ نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح الصباح في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، سائلين الله -جل وعلا- أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

فيما هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقية، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة مغادرته المستشفى.

كما هنأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

كما هنأ عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي في برقية، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى.

كما هنأ ولي عهد عجمان الشيخ عمار النعيمي ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر النعيمي في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، داعيين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

كما هنأ عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي، في برقية، خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

كما هنأ ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد القاسمي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

وهنأ عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود المعلا في برقية خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

كما هنأ ولي عهد أم القيوين الشيخ راشد المعلا في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

وهنأ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في برقية خادم الحرمين بهذه المناسبة.

كما هنأ ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

وهنأ عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد الشرقي، في برقية، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

كما هنأ ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد الشرقي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

ودعوا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنين للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.