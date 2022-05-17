القيادة تهنئ رئيس الصومال لفوزه في الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقية تهنئة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.