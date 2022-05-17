اتفاقية لتطوير الرعاية الصحية لسكان الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع تجمع الرياض الصحي الثالث؛ لتعزيز التعاون في المجال الصحي وخدمة المجتمع لسكان وأهالي محافظة الدرعية.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالله بن خثلان.

وأكد إنزيريلو أهمية التنسيق بين الطرفين فيما يخص المبادرات والبرامج المشتركة والفعاليات التي تخص المشاركة المجتمعية في منطقة الدرعية، والتعاون المشترك في رفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع لزيادة نسبة الثقافة الصحية وتقديم الرعاية الصحية لسكان منطقة الدرعية، والتنسيق بين الطرفين في المشاركة في الأيام الصحية العالمية مع مجتمع الدرعية عن طريق الفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع التجمع الصحي الثالث ترتكز على التعاون في تمكين وتطوير مجتمع الدرعية في المجال الصحي، من خلال إتاحة فرص التدريب لشباب وفتيات الدرعية في المجال الصحي، وكذلك التعاون فيما يخدم منسوبي الهيئة.

من جهته أكد الدكتور ابن خثلان أثر التعاون بين الجانبين في مجال المشاركة في الأبحاث والدراسات في المجال الصحي، والتعاون المشترك في مجال الإحصاءات لخدمة مجتمع الدرعية، بالإضافة إلى الإسهام في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجال الصحي، والتنسيق بين الطرفين في المشاركة بالأعمال التطوعية مع مجتمع الدرعية.