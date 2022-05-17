الشورى يطالب بحلول تحمي الأفراد من الأضرار التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بوضع آلية واضحة ومحددة لرصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع السعودي في جميع مناطقه ومحافظاته لدراستها والتوصل إلى حلول ناجعة لها، إلى جانب دراسة اقتراح سياسات عامة تساعد على حماية الأفراد من الأضرار التقنية وبما يسهم في تحسين استخدامات التقنية وتحقيق مبدأ الاتزان الرقمي.

كما طالبوا بإنشاء مرصد اجتماعي وطني على مستوى المملكة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، على أن يكون للمركز خطة بحثية ذات أولويات مجتمعية مرتبطة بمشكلات وتحديات المجتمع السعودي.

على صعيد آخر دعا المجلس أمس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية.

كما دعا المدينة إلى اقتراح استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للإسهام الفاعل في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة، وتطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

من جهة أخرى طالب المجلس، المركز الوطني للتنافسية بتطوير سياسات وآليات عمل فعالة تركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضا في ترتيب المملكة، ومتابعة تنفيذها وإعطائها الأولوية.

مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلاندا الشمالية.

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