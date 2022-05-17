شكرا لقرائتكم خبر 620 خبيرا مسجلا في منصة «خبرة» لدعم المحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من منصة «خبرة» بلغ 1000 مستفيد منذ إطلاق المنصة، مضيفة أنه يجري العمل على تضمين مجالات خبرة أخرى، إضافة للمجالات المذكورة خلال الفترة المقبلة.وتهدف منصة خبرة التي وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاقها نهاية العام الماضي 2021م، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.
وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف، مبينة أن منصة «خبرة» تأتي في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.
الهدف من منصة خبرة:
- تحقيق العدالة الناجزة
- الشفافية بين الأطراف المعنية
- حفظ الوقت وزيادة الإنتاجية
- رفع مستوى جودة تقارير الخبرة
- تقليص أمد التقاضي
كانت هذه تفاصيل خبر 620 خبيرا مسجلا في منصة «خبرة» لدعم المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.