شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تنشر تعليمات هامة لمستثمري العقارات بجورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت سفارة المملكة تعليمات هامة لمستثمري العقارات بجورجيا، حيث أوضحت قائلة: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين بالاستثمار العقاري في جمهورية جورجيا مراجعة السفارة قبل التوقيع على العقود".

كما أكدت السفارة على ضرورة الاستعانة بمحام معتمد قبل البدء في الإجراءات، وضرورة معرفة الأنظمة الاستثمارية وتوثيق العقود لدى بيت العدل في جورجيا، مع ملاحظة بأنه لا يحق تملك الأراضي الزراعية للأجانب في جورجيا.