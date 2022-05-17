اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات: تشكيل فريق «الدعم والرعاية» بطوارئ مجمع السلمانية الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - صرح الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، عن تشكيل فريق (الدعم والرعاية) بدائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وذلك ضمن سياسة المستشفيات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين التجربة العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتجسيد أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي صحة الفرد والمجتمع على رأس أولوياتها.

ويهدف الفريق إلى تقديم أعلى مستويات الدعم والرعاية في دائرة الحوادث والطوارئ وذلك لتسيير الاحتياجات الطبية والمعنوية لجميع المرضى وتحسين سير العمل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المباشرة للمرضى والمراجعين في مناطق الانتظار والتصنيف والتسجيل وإرشادهم إلى أماكن الرعاية الصحيحة، فضلاً عن متابعة توفر الأسرة بمختلف مستوياتها والتأكد من حصول كل مريض على السرير في أسرع وقت بالتنسيق مع أطباء وممرضي الجناح. هذا ويسعى الفريق لحل المشاكل الخاصة بالمراجعين بمختلف أنواعها مع تقديم الدعم النفسي والسلوكي وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما سيقدم الفريق تقارير شهرية تتعلق بمشاكل دائرة الحوادث والطوارئ ويسلمها إلى الجهات المعنية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى إعداد الاستبيانات الخاصة برضا المرضى والمراجعين والتأكد من تقديمها بشفافية وموضوعية بشكل شهري بهدف تحسين التجربة العلاجية للمرضى بمجمع السلمانية الطبي.