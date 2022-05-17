محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت سفارة المملكة في جورجيا، اليوم الثلاثاء، على إجراء مهم يجب على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري هناك القيام به.
وأوضحت أن ذلك الإجراء هو مراجعة السفارة قبل التوقيع على العقود، والاستعانة بمحامٍ معتمد قبل البدء في الإجراءات وضرورة معرفة الأنظمة الاستثمارية وتوثيق العقود لدى بيت العدل في جورجيا.
وأضافت أنه لا يحق للأجانب تملك الأراضي الزراعية في جورجيا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في جورجيا تؤكد على المواطنين القيام بإجراء مهم قبل الاستثمار العقاري هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.