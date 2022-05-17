السفارة في جورجيا تؤكد على المواطنين القيام بإجراء مهم قبل الاستثمار العقاري هناك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت سفارة المملكة في جورجيا، اليوم الثلاثاء، على إجراء مهم يجب على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري هناك القيام به.

وأوضحت أن ذلك الإجراء هو مراجعة السفارة قبل التوقيع على العقود، والاستعانة بمحامٍ معتمد قبل البدء في الإجراءات وضرورة معرفة الأنظمة الاستثمارية وتوثيق العقود لدى بيت العدل في جورجيا.

وأضافت أنه لا يحق للأجانب تملك الأراضي الزراعية في جورجيا.