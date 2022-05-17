تقارير تكشف موقف صلاح النهائي من نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة، موقف الدولي المصري محمد صلاح من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويلتقي ليفربول الذي يلعب له المصري محمد صلاح ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ30 من مايو الجاري بفرنسا.

وتعرض صلاح، للإصابة في مباراة تشيلسي الأخيرة بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث غادر ملعب المباراة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية موقف النجم المصري من خوض المباراة النهائية أمام الريال، حيث قالت في تقرير لها: “صلاح وفان دايك ثنائي ليفربول سيخوضان مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي، ناقلة تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي أكد أن الثنائي سيكون جاهزًا للمباراة النهائية المُنتظرة”.

وأتمت الصحيفة: “صلاح لن يخوض مواجهة ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي ولكنه سيكون جاهزا لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كما سيكون جاهزًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريال”.