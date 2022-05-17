محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض علّق وزير التجارة والإعلام المكلف، ماجد القصبي، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة. وأكد أن القرار يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال جذب العقول والكفاءات المتميزة ورؤوس الأموال. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنظيم مركز الإقامة المميزة، وذلك خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة: تنظيم مركز الإقامة المميزة يجذب العقول والكفاءات ورؤوس الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.