شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء ينوّه بالدعم السخي من القيادة للحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، أمير الفوج الرابع عشر بالأحساء خالد بن سلطان بن قرملة، وأمير الفوج الحادي عشر بالأحساء مسلم بن محمد بن مطر أبوثنين.

ونوه سموه بالدعم السخي من القيادة الحكيمة - أيدها الله - للحرس الوطني وبالمسؤوليات التي تتحملها أفواج الحرس الوطني، بالإسهام في حفظ الأمن.

من جهته أعرب أمير الفوج الحادي عشر وأمير الفوج الرابع عشر عن شكرهما، لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة.