اخبار الخليج – سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يحضر تخريج نجله سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - حضر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفل تخريج نجله سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة آل خليفة من جامعة Northeastern بالولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على شهادة البكالريوس مع مرتبة الشرف في تخصص إدارة الأعمال.

وأشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بما بذله سمو الشيخ خالد بن علي آل خليفة من جهد ومثابرة طوال فترة دراسته واستحقاقه لهذه الدرجة العلمية من جامعة Northeastern وهي من الجامعات العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا سموه دوام التوفيق والنجاح لسمو الشيخ خالد في حياته العلمية والعملية.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن علي بن خليفة آل خليفة «يسرني ويشرفني ان أرفع أسمى آيات الشكر والإمتنان إلى سيدي الوالد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما أبداه سموه من دعم دائم وتوجيه مستمر كان له أبلغ الأثر في نيل هذه الشهادة العلمية، وحافزا لتحقيق المزيد من الإنجازات معاهدا سموه أن اكون دوما في خدمة وطني.

وقد تلقى سموهما التهاني بهذه المناسبة ، والتمنيات بأن يوفق المولى عز وجل سمو الشيخ خالد بن علي آل خليفة في حياته العملية وخدمة الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.