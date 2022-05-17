توجيه من “التعليم” بشأن بيانات الطلاب والمدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض شددت وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، على ضرورة الالتزام بسياسات تقنية المعلومات واستخدام أنظمة الوزارة. وأكدت الوزارة أنه انطلاقاً من توجه الوزارة للرفع من كفاءة الخدمات والبيانات وحمايتها، وتوفير السبل اللازمة لأمن المعلومات، وحيث لوحظ استخدام بعض الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التابعة لها دون تنسيق مباشر مع الإدارة العامة للتحول الرقمي وإدارة أمن المعلومات بالوزارة، فإنها تشدد على إيقاف رفع بيانات الطلاب والمدارس في كافة الأنظمة والتطبيقات والبوابات الإلكترونية التي لا تتبع لوزارة التعليم. أخبار قد تهمك

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