افتتاح مطعم نوفو للماستر شيف الشهيرة سوزي ماسيتي في الليوان

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح مطعم نوفو للماستر شيف الشهيرة سوزي ماسيتي فرعه الجديد في الليوان – أحد المشاريع الواعدة بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية، ليكون الأول من نوعه في مملكة البحرين.

يقع المطعم على مساحة إجمالية قدرها 182 مترا مربعاً، ليقدم قائمة طعام وخيارات إفطار استثنائية من قلب الليوان بمكونات منتقاة من مزرعة عضوية تابعة لمالكة وصاحبة فكرة المطعم الماستر شيف الإيطالية الشهيرة سوزي ماسيتي، لتتنوع الأطباق والسلطات يوميا حسب ما تجود به المزرعة من خيرات يومية. ويقدم المطعم تجربة طعام لا مثيل لها، تجسد رحلة التميز في كل طبق، بدءًا من اختيار المكونات بعناية، وحتى اختبار وإعداد الطعام بأكثر النكهات إبداعية.

تمتلك الماستر شيف سوزي ماسيتي خبرة تتجاوز الـ 40 عاما في مجال الطبخ الابداعي، فقد نشأت في مدينة ميلانو الإيطالية من عائلة احترفت الطبخ أبا عن جد، واستطاعت منذ نعومة أظفارها تعلم الطهي والتتبيل المناسب والعرض المتميز للأطباق، استطاعت بعدها عن تطور مهاراتها في الطهي، ولتستقر بعد ذلك لسنوات طويلة في منطقة الخليج العربي ومملكة البحرين على وجه الخصوص وادارة عدة مطاعم على مستوى المملكة والمنطقة، ناقلة تجاربها الابداعية في فنون الطبخ الى المطبخين البحريني والخليجي.

ومع سنوات من الخبرة والدافع الحقيقي والشغف بفنون الطهي وحبها الشديد للبحرين، جلبت الماستر شيف ماسيتي الى المملكة البراعة والحنكة في تناول وجبات صحية وممتعة بمكونات عضوية. ماسيتي حاصلة أيضاً على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال الطهي الاحترافي.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف قائلاً: «يسرنا الإعلان عن افتتاح مطعم نوفو الذي تملكه صاحبة الطاقة الإبداعية في الطهي الماستر شيف المعروفة سوزي ماسيتي والتي تلهم الناس بوصفاتها الرائعة ولها باع طويل في ابتكار أشهى الأطباق. ونحن فخورون باختيار الماستر شيف ماسيتي لتدشن مطعمها الفريد من نوعه في الليوان، وهو ما يترجم ما يقدمه من مميزات عديدة ومرافق عصرية تجعله قبلة الباحثين عن التميز في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة على مستوى المملكة والمنطقة ككل. ومع افتتاح مطعم نوفو، يواصل الليوان استقطاب المزيد من الماركات المرموقة لخدمة شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف البلدان».

من جهتها، قالت الماستر شيف سوزي ماسيتي «نحن سعداء بافتتاح مطعمنا الجديد في الليوان والذي سنسعى من خلاله انا وفريقي الى تقديم تجربة اكل فريدة من نوعها في واحد من أكثر المشاريع الواعدة على مستوى المملكة. لقد اخترنا الليوان عن غيره من المشاريع نظراً لموقعه الجذاب وما يحتويه من مساحات خضراء تعكس مفهومنا في المطعم الذي يرتكز على الأكل العضوي والاطباق الصحية. ونحن بدورنا نعد الذواقة وجمهور زبائننا بتجربة أكل يصعب نسيانها بسهولة برفقة عائلاتهم وأصدقائهم ومن يحبون».

ويُعتبر الليوان أحد المشاريع متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها في مملكة البحرين والتي تمنح تجربة تسوق استثنائية بأسلوب عصري بفضل مرافقه التي تمتزج فيها الأصالة البحرينية ونهضتها الحضارية ومقوماته النوعية التي تضم مسطحات مائية ومساحات خضراء واسعة تُضفي أجواء لا مثيل لها. كما شهد مؤخرًا تدشين مركز ’يبيله‘ الترفيهي، والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، إضافة إلى صالات عرض سينمائية ومجموعة مميزة من المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع والمرافق الأخرى.