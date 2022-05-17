وزيرا الطاقة والحج يتفقدان مشروعات ومرافق جديدة بالمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة ‏قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ‎وزير الطاقة، وتوفيق الربيعة ‎وزير الحج والعمرة، في جولة ميدانية بالمشاعر المقدسة؛ لتفقد مشروعات ومرافق جديدة لتعزيز الخدمة الكهربائية المُقدمة في مشعري منى وعرفات.

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