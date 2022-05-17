اخبار الخليج – تمكين: تدريب مئات البحرينيين في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد سانس العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت تمكين اتفاقية تعاون مع معهد سانس الرائد والذي يقدم دورات تدريبية تخصصية في مجال الأمن السيبراني. حيث ستقدم هذه المبادرة فرص تدريب نوعية لمئات البحرينيين في مجال الأمن السيبراني المطلوب بشدة في أسواق العمل المحلية والعالمية. سيتم الإعلان عن تفاصيل التقديم لهذه الفرص التدريبية على قنواتنا الرسمية. تابعونا!

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