اخبار الخليج – بيت خلف المتفرّع عن مركز الشيخ إبراهيم يحصد جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت مملكة البحرين، ممثلة في «بيت خلف، ذاكرة المنامة» المتفرّع عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث على جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في دورتها السادسة للسنة الثانية.

وتسلم الجائزة سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، وذلك بمقر جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرياض.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حققت قفزات نوعية كبرى في مجال التراث العمراني، مثمنا الجهود الخاصة والأهلية لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في هذا المجال وما حققته من إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع عززت جهود العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وإبرازه وتطويره.

وأعرب سعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة عن خالص تهانيه للفائزين بالجائزة في نسختها الحالية، مقدما شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة في الحفاظ على التراث العمراني وإبرازه والعناية به وتطويره.

يذكر أن (بيت خلف، ذاكرة المنامة) الأثري، بيت عائلة الحاج محمد سلمان خلف يمثل ذاكرة تاريخية لمدينة المنامة، كونه بيتا تراثيا لأحد كبار تجار اللؤلؤ في حقبة العشرينات من القرن الماضي، ومن أكثر بيوت المنامة تميزاً، إذ يجسد ارتباط المدينة الوثيق بتاريخ وتجارة اللؤلؤ، قدّمت البيت عائلة خلف ليكون معلماً ثقافياً يبرز الدور المهم الذي لعبه تجار اللؤلؤ في صياغة تاريخ البحرين، وافتتحه مركز الشيخ إبراهيم عام 2013م بعد ترميمه بدعم من بنك الخليج الدولي.