اخبار الخليج – لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام تعقد اجتماعها الثاني لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون الإعلام، اليوم، اجتماعها الدوري الثاني لسنة 2022، برئاسة السيد عبدالله خالد الدوسري الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والمقترحات التي تستهدف تعزيز فرص إدماج المرأة في الوزارة.
وتناول اجتماع اللجنة مؤشرات الأداء والتقدم المحرز في إنجاز برامج ومبادرات لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وسبل النهوض بهذه المؤشرات، عبر مواصلة العمل على تذليل أية صعوبات تواجه ذلك في المرحلة المقبلة.
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