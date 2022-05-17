اخبار الخليج – أمانة العاصمة تكرم حارس أمن بحريني أرجع حقيبة تحوي أموالا لصاحبها بعد جهد كبير

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بتكريم‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬بحريني‭ ‬لإرجاعه‭ ‬حقيبة‭ ‬تحوي‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬لصحابها‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬صاحبها‭ ‬لارجاعها‭ ‬له‭.‬

وقام‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬بتكريم‭ ‬حارس‭ ‬مبنى‭ ‬المجلس‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬لعثوره‭ ‬على‭ ‬الحقيبة‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬مبلغا‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬والعمل‭ ‬جاهدا‭ ‬على‭ ‬إرجاعها‭ ‬لصاحبها‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭.‬

وتفاعل‭ ‬رواد‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬الخبر‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬داعين‭ ‬الى‭ ‬تكريم‭ ‬حارس‭ ‬الأمن‭ ‬تكريما‭ ‬ماديا‭ ‬لأمانته‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬ارجاع‭ ‬الأمانة‭ ‬الى‭ ‬صاحبها‭.‬