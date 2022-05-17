اخبار الخليج – أمانة العاصمة تكرم حارس أمن بحريني أرجع حقيبة تحوي أموالا لصاحبها بعد جهد كبير

محمد بن مسعود - الدمام - قام مجلس أمانة العاصمة بتكريم حارس أمن بحريني لإرجاعه حقيبة تحوي مبلغ من المال لصحابها بعد جهد كبير في البحث عن صاحبها لارجاعها له.
وقام رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة بتكريم حارس مبنى المجلس محمد حسين لعثوره على الحقيبة التي تحوي مبلغا من المال، والعمل جاهدا على إرجاعها لصاحبها بعد جهد كبير.
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الخبر الذي نشر على نطاق واسع، داعين الى تكريم حارس الأمن تكريما ماديا لأمانته وحرصه على ارجاع الأمانة الى صاحبها.
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