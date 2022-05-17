آل الشيخ يكلف مديرين جديدين للتعليم بالرياض وجدة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارا بإعفاء مدير تعليم الرياض الدكتور حمد بن ناصر الوهيبي، وتعيينه أميناً عاماً لإدارات التعليم في الوزارة. كما أصدر ‏الوزير قرارات بتكليف عدد من القيادات في بعض إدارات التعليم، وهي كالتالي: • حسن بن محسن خرمي مديرا عاما لتعليم الرياض. • فهد بن ماجد الشريف مديرا للتعليم في الطائف. • نايف بن عابد الزارع مديرا لتعليم جدة. • سفر بن محمد بريدي مديرا لتعليم بيشة. • صالح بن عبدالله الزهراني مديرا لتعليم القويعية.



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