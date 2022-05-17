مستشفيات الرياض تستقبل 1369 حالة تنفسية طارئة بسبب الغبار - #عاجل

كشفت وزارة الصحة أن مستشفيات منطقة الرياض استقبلت 1369 حالة تنفسية طارئة؛ نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "الصحة" أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة لموجة الغبار.

وأشارت إلى تفعيل الخدمات الالكترونية للتعامل مع أزمة التقلبات الجوية في الرياض حيث استطاعت من خلال البرنامج التعرف على الوضع الحالي للمراجعين في أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة

ولفتت وزارة الصحة إلى أنها تواصل الاستعداد الكامل في جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات الرياض؛ لاستقبال أي حالات أخرى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ودعت "الصحة" جميع مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى الحذر من استنشاق الغبار أو التعرض لتيارات هوائية حاملة للأتربة الخفيفة، وذلك باستخدام الكمامة لتجنب أي مضاعفات صحية.