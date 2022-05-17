اخبار الخليج – الأوقاف الجعفرية تطرح 21 عقاراً وقفياً للاستثمار بنظام المزايدات في مختلف المحافظات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية عن طرح 21 عقاراً وقفياً للاستثمار بنظام المزايدات في مختلف محافظات المملكة، في إطار جهود الإدارة لتحقيق الاستثمار الأفضل للعقارات الوقفية على أسس من الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع، وتمتد فترة التقديم عليها من 17 مايو ولغاية الأول من يونيو 2022. وأكد السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الاوقاف الجعفرية أن الإدارة بدأت في عرض مجموعة جديدة ومتنوعة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات، وذلك على صفحة الإدارة وصفحة بوابة العقارات الوقفية، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، تماشياً مع المساعي المستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف وتوفير الفرص العادلة للجميع والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

وقال: «إننا نسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث على تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار ترسيخاً لنهج الشفافية والتنافسية وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030».

وأكد استمرار التواصل مع الهيئات الاقتصادية الرسمية في المملكة وفي القطاع الخاص من خلال التواصل المباشر مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية التطوير العقاري البحرينية لعرض الفرص أمام جميع المستثمرين والراغبين في الاستثمار في المملكة.

من ناحيته، قال المهندس السيد محمد جعفر الحسيني مدير إدارة الأوقاف الجعفرية « إن ذلك يأتي انطلاقاً من رؤية الحكومة الموقرة وقرارات مجلس الأوقاف الجعفرية وحرصاً من إدارة الأوقاف الجعفرية على الالتزام بأعلى معايير الشفافية وتطوير الإجراءات وتعزيز الإيرادات الوقفية».

وأوضح أنّ العقارات الوقفية المطروحة في هذه المزايدات تشمل فئات أربع هي: استثمار المباني الوقفية، وصيانة وإعادة تهيئة المباني الوقفية، وهدم وإعادة بناء المباني الوقفية، واستثمار الأراضي الوقفية، وتشمل محافظات المحرق، والعاصمة والشمالية وحسب التصنيفات المعتمدة وبما يتناسب مع التراخيص والاشتراطات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأضاف أنّ أبواب الإدارة مفتوحة للمستثمرين، وتسعى لتطوير آليات العمل لتعزيز قطاع الاستثمار الوقفي الذي يمثل الرافد الأساسي لتنمية الوقف ، مبينا أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من مبادرات التطوير، مؤكداً أن تنمية الوقف يعد من الأولويات الرئيسية في عمل الإدارة.

ودعا الحسيني الشركات وقطاع الأعمال الافراد وكافة الراغبين في الاستثمار الى الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة للجميع والمنشورة في صفحة الإدارة على موقع انستغرام، كما دعا الراغبين في المشاركة إلى المبادرة في تقديم الطلبات للمزايدة عبر الحضور الشخصي بالمستندات المطلوبة إلى مركز خدمات المراجعين بمبنى الإدارة في المنامة.