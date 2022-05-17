بوتين: الغرب يقتل نفسه اقتصاديا بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب لا يستطيع وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مشددا على أن الغرب يقتل نفسه اقتصاديا بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وكشف بوتين، خلال كلمة بشأن تطوير قطاع النفط، عن أن الاقتصاد الغربي يعاني من خسائر كبيرة بسبب القرارات بشأن الطاقة الروسية، مضيفا: “الغرب يحمل روسيا مسئولية التضخم في مجال الطاقة لكن الخطأ على عاتقهم”.

وأضاف الرئيس الروسي، أن ما يحدث بشأن أوكرانيا مرتبط بالسياسة الخاطئة للغرب الذي تجاهل مخاوف روسيا وشجع الفاشية الجديدة.