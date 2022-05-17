القبض على مواطن نشر ادعاءات غير صحيحة حول عدد من الجهات في مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن لتوثيقه ونشره ادعاءات غير صحيحة تخص عدداً من الجهات. وصرح المتحدث الرسمي لشرطة مكة أنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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