وزير التعليم يكلّف مديرين جديدين للتعليم في الرياض وجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارين بتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض، وتكليف الدكتور نايف بن عابد الزارع مديراً عامًا للتعليم في جدة.
كما أصدر وزير التعليم قرارات بتكليف حمد بن ناصر الوهيبي أمينًا عامًا لإدارات التعليم، وتكليف سفر بن محمد بريدي مديراً لتعليم بيشة، وتكليف فهد بن ماجد الشريف مديراً عامًا لتعليم الطائف.
يذكر أن قراري وزير التعليم جاءا بناءً على توصية لجنة اختيار مديري التعليم ومساعديهم في المناطق والمحافظات.
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