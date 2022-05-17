محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: زفت سفارة المملكة لدى اليونان بشرى سارة للمواطنين الراغبين في السفر إلى اليونان. وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن السلطات اليونانية المختصة ألغت متطلب إجراء فحص كورونا سواءً (PCR أو rapid test). وقالت السفارة: أصبح بالإمكان السفر إلى الجمهورية اليونانية دون تقديم نتائج سلبية لفيروس كورونا.

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