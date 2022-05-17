القبض على مواطن لإيوائه 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران، على مواطن لإيوائه 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية في مزرعته، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة نجران أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.