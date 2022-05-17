أنامل الأطفال حاضرة في فعاليات “موسم جدة 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

جذبت أنامل الأطفال وابداعاتهم الفنية زوار موسم جدة 2022؛ وذلك في شارع الفن بمنطقة حديقة الأمير ماجد؛ ضمن مناطق الموسم الـ 9؛ وذلك عبر اظهار مواهبهم المميزة في الرسم بكل ثقة وهدوء، وخيال واسع يمتد في كافة أرجاء الحديقة، ووسط أحضان الطبيعة والجمال.



وجسدت الطفلتان “فاطمة ولين” اللتين لم تتجاوز أعمارهن سبع سنوات؛ الفن بأبعاده المختلفة وسط إعجاب العديد من مرتادي الحديقة؛ حيث شاركن في فعاليات حديقة الأمير ماجد برفقة والدتهن -أم فاطمة- التي تمارس هي الأخرى هواية الرسم، والتي الخليج 365 لها المشاركة في العديد من المعارض المتخصصة.

وتشير والدة الطفلتان إلى أنها حرصت على تعليم بناتها هواية الرسم من خلال الذهاب بهن للمعارض والاحتفالات المختلفة لإكسابهن هذه المهارة، موضحة أن موسم جدة كان الانطلاقة الحقيقية لطفلتيها، ويعتبر فرصة لا تعوض للمشاركة والابداع، لا سيما في ظل ما يتميز به من حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، واختتمت أم فاطمة حديثها قائلة إن ابنتيها تعشقان الرسم منذ طفولتهن وقد حرصت في دعمهن وتوجيههن وتلبية جميع متطلباتهن لكي تواصلا موهبتهن .



من جهتهما عبرت الرسامتين الصغيرتين فاطمة، ولين عن سعادتهما بهذه التجربة والرسم أمام الجمهور مباشرة، وشكر والدتهما على الدعم الدائم والتشجيع المستمر لحضور مثل هذه الفعاليات، كما قدمن خالص شكرهن للقائمين على موسم جدة لدعم الفنانين والفنانات.