اخبار الخليج – وفد من شؤون الموانئ يحضر اجتماع لجنة التسهيلات لحركة الملاحة البحرية السادس والأربعين

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬سعادة‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لحركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬السادس‭ ‬والاربعين‭ (‬FAL‭) ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬البحرية‭ (‬IMO‭) ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمقر‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭. ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬واعتماد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الهامة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬السفن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬ومراجعة‭ ‬تقارير‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭. ‬وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬فإن‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬من‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬حركة‭ ‬مرور‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬موانئ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الدولية‭ ‬لمساعدات‭ ‬الملاحة‭ (‬IFAN‭) ‬المؤسسة‭ ‬الأم‭ ‬لشركة‭ ‬ميناس‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬تبادل‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والمؤسسة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬التدريب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬ممثل‭ ‬شركة‭ ‬Magnavale‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المستودعات‭ ‬المبردة‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬استثمار‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سوف‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمدادات‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬استكمالاً‭ ‬لميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬تسهيلات‭ ‬متكاملة‭ ‬وحصرية‭ ‬لشركات‭ ‬القطاع‭ ‬اللوجستي‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬2008،‭ ‬تمكنت‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬اللوجستية‭ ‬بفضل‭ ‬المزايا‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬لتأسيس‭ ‬وتشغيل‭ ‬أنشطتها‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.‬