اخبار الخليج – وفد من شؤون الموانئ يحضر اجتماع لجنة التسهيلات لحركة الملاحة البحرية السادس والأربعين

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة الوكيل المساعد لشؤون الموانئ السيد بدر هود المحمود وفد وزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماع لجنة التسهيلات لحركة الملاحة البحرية السادس والاربعين (FAL) للمنظمة الدولية البحرية (IMO) والذي أقيم بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. تم خلاله مناقشة واعتماد العديد من القرارات الهامة لتسهيل حركة السفن بين الدول ومراجعة تقارير اللجان المختلفة في المنظمة. وبموجب هذا الاجتماع فإن اعتماد هذه القرارات سوف يسهم من تسهيل إجراءات حركة مرور السفن التجارية في موانئ مملكة البحرين.
وفي سياق هذه الزيارة تم الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لمساعدات الملاحة (IFAN) المؤسسة الأم لشركة ميناس العاملة في مملكة البحرين، للتباحث في سبل تبادل دعم العلاقات بين الوزارة والمؤسسة، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وبالأخص التدريب بالتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات المتواجدة في مجال الملاحة البحرية.
كما تم الاجتماع مع ممثل شركة Magnavale المختصة في تطوير المستودعات المبردة للتباحث في إمكانية استثمار الشركة في منطقة البحرين اللوجستية، حيث إن تواجدهم في مملكة البحرين سوف يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وسلاسل الإمدادات. والجدير بالذكر أن منطقة البحرين اللوجستية تم تصميمها استكمالاً لميناء خليفة بن سلمان بهدف توفير بيئة استثمارية ذات تسهيلات متكاملة وحصرية لشركات القطاع اللوجستي المحلية والعالمية، حيث أنه منذ إطلاقها في 2008، تمكنت منطقة البحرين اللوجستية بفضل المزايا الفريدة التي تقدمها من استقطاب مجموعة واسعة من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس وتشغيل أنشطتها من المنطقة.
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