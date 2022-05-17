اخبار الخليج – «التنسيقية» برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تناقش مقترح إعادة هندسة بعض الخدمات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬424‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭.‬ واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬مقترح‭ ‬إصدار‭ ‬دليل‭ ‬لتنظيم‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مستجدات‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬سجلات‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭.‬ ‭ ‬واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬للعام‭ ‬2021،‭ ‬و‭ ‬ناقشت‭ ‬مقترح‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬

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