«العدل» تكشف عن أعداد الخبراء المسجلين بمنصة «خبرة»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 620 خبيرًا متخصصًا في منصة “خبرة” لدعم المحاكم.

وأوضحت الوزارة أن الخبراء مسجلون في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة، وذلك بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى.

وأعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من منصة “خبرة” بلغ ألف مستفيد منذ إطلاق المنصة، مضيفةً أنه جار العمل على تضمين مجالات خبرة أخرى بالإضافة للمجالات المذكورة خلال الفترة القادمة.

وتهدف منصة خبرة التي أطلقت نهاية العام الماضي 2021م، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.