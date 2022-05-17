قرار وزاري بإعفاء مدير تعليم الرياض من منصبه وتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي بالمنصب

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بإعفاء مدير تعليم الرياض الدكتور حمد بن ناصر الوهيبي، وتعيينه أميناً عاماً لإدارات التعليم في الوزارة.
كما أصدر وزير التعليم، قرارا بتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي مديراً لإدارة تعليم الرياض.
وجاء في القرار، أنه بناء على الصلاحيات المخولة لوزير التعليم نظاما، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (۵۱۱) وتاريخ 1440/۹/۲ القاضي بالموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة.
وبعد الاطلاع على القرار رقم (4۲۰۰۰۰۹۰۲4) وتاريخ 144۲/۱۰/14، ه. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:
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أولا : تكليف حمد بن ناصر الوهيبي، أمينا عاما لإدارات التعليم.
ثانيا : يمارس المكلف اختصاصاته وصلاحياته وفقا للقرارات الصادرة بموجب ذلك.
ثالثا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وحتى تاريخ 1444/۱۲/4 ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعا : يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
يذكر أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتوصية لجنة اختيار مديري التعليم، ومساعديهم في المناطق والمحافظات.
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