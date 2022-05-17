عبدالرحمن الراشد: صفقة تويتر «تنهار».. هل يعقل أن أذكى رجل في العالم هو أغبى رجل في تويتر؟

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عبد‭‬الرحمن‭ ‬الراشد،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬صفقة‭ ‬‮تويتر‭ ‬تنهار،‬‭ ‬وتساءل: «هل‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬أذكى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬أغبى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬تويتر؟»

وخلال‭ ‬تغريده‭ ‬له‭ ‬قال‭ ‬الراشد‭ :‬‮«‬إيلون‭_‬ماسك‭ ‬يريد‭ ‬التراجع‭ ‬من‭ ‬الصفقة‭ ‬بحجة‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬تقول‭ ‬فقط‭ ‬5٪‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬سبام‭ ‬ومزورين‭ ‬والتقديرات‭ ‬20٪‭ (‬4‭ ‬مرات‭ ‬اكثر‭) ‬

هل‭ ‬يعقل‭ ‬ان‭ ‬ماسك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬تويتر‭ ‬جيوش‭ ‬الكترونية‭ ‬تجارية‭ ‬وسياسية؟‭ ‬

هل‭ ‬يعقل‭ ‬ان‭ ‬اذكى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬اغبى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬تويتر؟‮»‬

وقد‭ ‬ألمح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تسلا،‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬سعر‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬تويتر،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الصفقة‭ ‬بسعر‭ ‬أقل‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬واردا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬صفقة‭ ‬تويتر‭ ‬لن‭ ‬تمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬حتى‭ ‬يُظهر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬علنًا‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬5٪‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭.‬