عبدالرحمن الراشد: صفقة تويتر «تنهار».. هل يعقل أن أذكى رجل في العالم هو أغبى رجل في تويتر؟

محمد بن مسعود - الدمام - قال الكاتب الصحافي في صحيفة الشرق الأوسط عبدالرحمن الراشد، اليوم الثلاثاء، إن صفقة تويتر تنهار، وتساءل: «هل يعقل أن أذكى رجل في العالم هو أغبى رجل في تويتر؟»
وخلال تغريده له قال الراشد :«إيلون_ماسك يريد التراجع من الصفقة بحجة ان المنصة تقول فقط 5٪ من المتابعين سبام ومزورين والتقديرات 20٪ (4 مرات اكثر)
هل يعقل ان ماسك لم يكن يعرف ان الكثير من جمهور تويتر جيوش الكترونية تجارية وسياسية؟
هل يعقل ان اذكى رجل في العالم هو اغبى رجل في تويتر؟»
وقد ألمح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى أنه قد يسعى إلى إعادة التفاوض بشأن سعر استحواذه على شركة تويتر، قائلاً إن تنفيذ الصفقة بسعر أقل «لن يكون واردا».
كما قال الملياردير الأميركي اليوم الثلاثاء، إن صفقة تويتر لن تمضي قدمًا حتى يُظهر الرئيس التنفيذي للشركة علنًا دليلًا على أن لديها أقل من 5٪ من الحسابات الوهمية.
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