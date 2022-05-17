أمانة جدة تنفذ 700 جولة ميدانية على مساكن العمال

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت أمانة جدة أكثر من 700 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت بمشاركة كافة الجهات الحكومية.
وأوضح مستشار معالي أمين جدة المهندس محمد إبراهيم الزهراني أن الأمانة أخلت أكثر من 130 موقعا، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية داعيا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والأخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة وذلك تفاديا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للاشتراطات النظامية.
وأضاف م. الزهراني أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.
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وتدعو أمانة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اي ملاحظات أو مخالفات عبر 940.
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