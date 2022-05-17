شركات النظافة والرصف تخالف القرارات وتدفع بعمالة تحت الشمس

على الرغم من وجود تعميم صادر من أمانة جدة، حول التواصل مع شركات النظافة المتعاقدة مع الأمانة بضرورة الالتزام بالسلامة العامة والصحة المهنية، للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، إلا أن شركات النظافة ما زالت تجدول خروج العمالة تحت أشعة الشمس، في جدة للعمل بشوارع الأحياء دون مراعاة لما تشهده المدينة، من ارتفاع بدرجات الحرارة. من جهة أخرى رصدت كاميرا دوت الخليج مجموعة من العمالة، تم تسريحهم للعمل في ترصيف ممشي بحي الصفا بجدة، تحت درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، بدون توقع وظهر عليهم التعب والإجهاد من حرارة الشمس.

قرار المنع

من جهتها أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة الحرارة الخارجية، أو عند التعرض المباشر لأشعة الشمس مع بذل مجهود بدني، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعطل نظام تنظيم حرارة الجسم، وعندها ترتفع درجة حرارة الجسم إلى مستويات حرجة تصل إلى 40 درجة أو أكثر، مما قد يؤدي إلى مضاعفات قد تكون خطيرة من ضمنها الوفاة. لذا، أصدرت الوزارة قراراً بحظر العمل تحت أشعة الشمس، تبدأ من منتصف شهر يونيو من كل عام ميلادي، وتنتهي منتصف شهر سبتمبر من الساعة 12م إلى الساعة 3م.

غرامات وتعهد

وأكد المستشار القانوني عاصم الملا، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منعت ووضعت قرارات توضح، أن العمل تحت أشعة الشمس أثناء ارتفاع درجات الحرارة، يتم تغريم صاحب العمل سواء شركات أو مؤسسات أو أي جهة، تسمح للعمالة بالعمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وتتراوح الغرامات من 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وكتابة تعهد على صاحب العمل بعدم تكرار ذلك في الأجواء الحارة.