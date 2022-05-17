شكرا لقرائتكم خبر عن حكام رأس الخيمة وعجمان يهنئان خادم الحرمين بمغادرته المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.

كما هنأ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين, بهذه المناسبة.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، راجيين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة

من جانبه هنأ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح .

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنيًا للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيدًا من التقدم و الازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، داعيين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.