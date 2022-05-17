شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار شركة سلوشنز الرائدة في الخدمات الرقمية لتنفيذ إستراتيجية المدينة الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية عن اختيار الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) الرائدة في توفير الخدمات الرقمية في المملكة، لتنفيذ إستراتيجية المدينة الذكية التي تعد مرتكزًا رئيسًا لتحقيق رؤيتها الهادفة لتكون حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان.

وتُعد (سلوشنز) شركة رائدة في تقديم خدمات تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي، حيث ستتولى مسؤولية تنفيذ البنية التحتية المتقدمة في المدينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتغطي إستراتيجية المدينة الذكية مجالات التنقل والاستدامة والأمان، وتضم توأمًا رقميًا يجمع بين التقنيات المتقدمة ليؤسس نماذج رقمية ديناميكية تحاكي سير الحياة في المدينة بشكل مباشر.

كما ستستفيد مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية من البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدفع عجلة مسار الرقمنة الشامل وتضمن وجود شبكة مواصلات متكاملة يسهل الوصول إليها. وستساهم البنية التحتية للمدينة الذكية في تأسيس نموذج صديق للبيئة بمستويات منخفضة الكربون ليضمن أفضل معايير الأمان للسكان ويمهد طريق الشركات للازدهار. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، أن المدينة تسعى لتأسيس مدينة ذكية قائمة على تقنية التوأم الرقمي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الفرص الرقمية ودفع عجلة النمو وصولًا لتحقيق تحول جذري في أسلوب عمل المؤسسات والشركات في المدينة.

وأضاف "لاشك أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستمثل مجتمعًا مبتكرًا يتيح للمواهب الشابة إطلاق الأفكار الخلاقة ويدفع عجلة نمو شركاتهم، ومن خلال تطبيق التقنيات المتطورة، ستتمكن المدينة من تحويل الابتكارات إلى واقع ملموس". من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سلوشنز) عمر عبدالله النعماني : "نسعد بشراكتنا مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، امتداداً لمكانتنا القوية في القطاع وريادتنا في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وامتلاكنا لمجموعة من أكثر الكفاءات والمواهب تميزًا في قطاع أعمالنا، ونحن على ثقة بأن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ستتيح إطلاق الأفكار المبتكرة وتمكينها على أرض الواقع، وستؤسس نموذجًا رائدًا للمدن الذكية يقتدي به العالم". وفي المرحلة الأولى من المشروع الممتد على مدار 8 سنوات، ستقوم شركة (سلوشنز) بتصميم وتأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيق حالات الاستخدام، فيما ستعمل ضمن المرحلة الثانية على إدارة وتشغيل الخدمات الذكية قبل نقلها إلى المدينة.

وفي إطار مشروع المدينة الذكية، سيتم تأسيس مركز بيانات نموذجي ومركز متكامل للقيادة والتحكم في عامي 2023 و2024 على التوالي، الأمر الذي يمكن البنية التحتية في المدينة من الاستجابة بكفاءة أعلى لاحتياجات السكان والبيئة. يذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تقع في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع تقريبًا، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن المشروع في الأشهر القادمة.